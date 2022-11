Dal 2024 via il reddito di cittadinanza? Cambierà nome…

Il governo aveva annunciato la stretta sul reddito di cittadinanza. Ma che da qui ad abolirlo si faccia sul serio il passo è lungo….

Da agenzia apprendiamo che dal gennaio 2023 i cosiddetti occupabili potranno avere il sussidio per non più di 8 mesi e dovranno partecipare per almeno sei mesi a un corso di formazione o riqualificazione, se non lo faranno perderanno l’assegno. Inoltre dai primi mesi del nuovo anno coloro che possono lavorare non potranno più presentare domanda per il Reddito di cittadinanza.

Ma, attenti bene… nulla si rea e nulla si distrugge in questo paese. “Coloro che invece non possono lavorare continueranno a percepire il reddito fino alla fine del 2023. A partire dal 2024, invece, verrà introdotta una nuova forma di sussidio, destinato solo ai poveri”. Quali poveri? Secondo quali requisiti? Nelle zone depresse del paese? Forse una capatina a Milano, alle lunghe code alla Caritas o a “Pane quotidiano” aiuterebbero a chiarirsi le idee.