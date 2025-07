Dai fondi per prolungare la metro Milano Monza alla sanità lombarda in picchiata. Un disastro su tutti i fronti

“I fondi stanziati dal Mit per il prolungamento della linea M5 da Monza a Milano sono insufficienti. Non solo lo dicono i fatti, perché servirebbero 589 milioni di euro, e non i 100 in più promessi oggi, ma anche perché lo si evince dalle parole del comunicato stampa diramato dal ministero che parla di necessità di un ‘ulteriore approfondimento’ e semplicemente di ‘passi avanti’. Per realizzare l’opera non servono passi avanti, ma passi risolutivi, ovvero lo stanziamento di tutte le risorse necessarie altrimenti i cantieri o non partono o non sarà rispettato l’impegno delle 11 fermate previste. Se si considera quindi che i 915 milioni sono stanziati a partire dal 2018 e che ne mancano all’appello ancora 500 circa, possiamo affermare che tutto ciò rientra perfettamente nella politica di Salvini: annunci roboanti e zero risultati”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

Ma il fronte aperto sul malessere sanitario del Nord tocca i vertici nel vedere i dati lombardi.

Basta parlare di terzo mandato, di ponte sullo stretto, di guerre altrui, commenta Patto per il Nord, esprimendo “profonda insoddisfazione per l’operato dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nonostante una lunga serie di annunci, piani straordinari e dichiarazioni ottimistiche, la sanità lombarda continua a mostrare segni di crisi strutturale”.

“Da quando Bertolaso è stato nominato assessore – afferma il Segretario Paolo Grimoldi – si sono susseguiti decine di annunci e progetti, ma nessuna concreta soluzione. I fatti sono palesi a tutti: la Lombardia non ha più la sanità migliore” .

Patto per il Nord sottolinea come, nonostante gli investimenti annunciati, i cittadini continuino a confrontarsi con liste d’attesa interminabili, carenze di personale e servizi territoriali insufficienti. La tanto decantata “eccellenza lombarda” appare oggi come un ricordo lontano.

“È ora di passare dalle parole ai fatti. La salute dei cittadini non può più attendere”.