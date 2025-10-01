Dagli stranieri 4,6 miliardi di eurpo di tasse e contributi

Lo Stato italiano spende, in servizi e prestazioni sociali, 34,5 miliardi di euro per i cittadini stranieri che vivono in Italia, ma questi restituiscono alle sue casse pubbliche, in tasse e contributi, 39,1 miliardi: la bilancia pende a favore dell’erario per un contributo positivo di ben 4,6 miliardi di euro. Il dato è riferito al 2023 e risulta dall’analisi realizzata da tre docenti di Economia dell’Università statale di Milano (Carlo Fiorio e Tommaso Frattini) e dell’Università dell’Insubria (Andrea Riganti) per il Dossier Statistico Immigrazione 2025, che Idos presenterà il prossimo 4 novembre a Roma.

PIÙ COSTI E MENO BENEFICI – Basandosi sul dataset Eu-Silc di Eurostat, gli autori hanno preso dapprima in esame la spesa pubblica complessiva nazionale per previdenza, protezione sociale e servizi: 658,8 miliardi di euro, in cui pensioni e sanità pesano per quasi due terzi, ma incidono non poco anche i costi dell’istruzione, della giustizia e sicurezza, delle prestazioni assistenziali ecc. Da questo quadro dei costi emergono informazioni interessanti. Ad esempio, dei 138,3 miliardi di euro spesi per la sanità (il 6,5% del Pil), si stima che agli italiani ne siano andati 132,3 e agli stranieri 6,0, ovvero il 4,3% del totale, pur essendo del 9% la loro incidenza sulla popolazione del Paese. Una differenza attribuibile in gran parte all’età media più bassa degli immigrati, fattore che determina il loro peso molto esiguo anche sulla spesa per la previdenza: la quasi totalità di quest’ultima, infatti, è assorbita da pensionati italiani, mentre i pensionati stranieri ricevono solo lo 0,6% della torta.

Per il resto, se nelle spese di giustizia e sicurezza e nelle prestazioni di welfare locale la quota attribuibile agli stranieri risulta più coerente con la loro incidenza sulla popolazione nazionale, il rapporto si inverte per le prestazioni assistenziali, dove essi totalizzano il 22% della spesa (1,3 miliardi su 5,9), a causa delle più critiche condizioni socioeconomiche delle famiglie immigrate, che hanno spesso redditi più bassi e nuclei più numerosi. Complessivamente, di quei 658,8 miliardi di spesa totale, agli stranieri va il 5,2%, appunto 34,5 miliardi: una cifra che, in termini pro capite, equivale a 6.600 euro contro gli 11.600 degli italiani. Sul fronte delle entrate pubbliche, invece, gli studiosi sono partiti dai 588,6 miliardi di gettito determinato dall’Irpef, dai contributi previdenziali e dalle imposte indirette (Iva in primis), oltre che da varie altre tasse, tra cui quelle “riservate” ai soli stranieri (come le pratiche per i permessi di soggiorno e la cittadinanza, che nel 2023 hanno assicurato all’erario ben 228 milioni di euro). Tirando le somme, il contributo all’erario da parte dei cittadini stranieri è di 39,1 miliardi e comporta un esborso medio di 7.400 euro a testa all’anno, contro i 10.200 dei contribuenti italiani.