Da oggi a Castrezzato, Mede, Bollate e Viggiù in zona rossa per variante inglese

Da questa mattina alle 6 il comune di Castrezzato sara’ inserito in zona rossa. Cosi’ ha deciso la Regione in base ai dati epidemiologici dell’ultima settimana. La notizia e’ riportata dal quotidiano Brescia Oggi. L’ordinanza, che dovrebbe essere diffusa dal presidente della Regione Attilio Fontana nelle prossime ore, prevede la chiusura del Comune sul modello di quanto avvenuto lo scorso anno a Codogno. Il sindaco Giovanni Aldi sarebbe stato informato nel pomeriggio di ieri del provvedimento in arrivo. A far decidere per la zona rossa ci sarebbe il numero di positivi colpiti dalla variante inglese.

Oltre al Comune bresciano in zona rossa sono finiti anche Bollate nel milanese, Viggiù nel varesotto e Mede nel pavese.