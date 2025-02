Cure essenziali garantite solo in 13 Regioni. Lombardia fuori dalle prime 5. Calabria ultima, però avrà il ponte sullo Stretto

Solo 13 regioni sono oltre la sufficienza in tutti i parametri di monitoraggio dei Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, mentre 8 sono insufficienti in almeno una delle tre macroaree di valutazione, ossia Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera. E’ quanto emerge dal rapporto definitivo del Sistema di Garanzia 2023 del ministero della Salute, predisposto proprio per monitorare l’attuazione dei Lea. Il Veneto e’ al top di questa speciale classifica, scalzando l’Emilia-Romagna, mentre fanalino di coda e’ la Calabria, che però avrà il Ponte sullo Stretto…. Quello che rilancerà il Sud secondo la Salvini Premier.

Giu’ la Lombardia, che esce dalla top five, mentre il Lazio si piazza tredicesimo. Complessivamente, il Servizio sanitario nazionale mostra un trend di miglioramento nell’area ospedaliera, mentre e’ in peggioramento continuo nell’area distrettuale e in quella della prevenzione. Le Regioni “promosse” in tutti e tre le aree sono Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna, le altre 8 ottengono l’insufficienza in almeno un’area. Quelle bocciate in due macro-aree sono Valle D’Aosta (Distrettuale e Ospedaliera), Abruzzo, Calabria, Sicilia (Prevenzione e Distrettuale); in una macro-area: P.A. Bolzano, Liguria e Molise (Prevenzione), Basilicata (Distrettuale). Si conferma un’Italia a due velocita’ in tema di sanita’ pubblica: le prime sei Regioni sono del Nord Italia e sono Veneto (288 punti), Toscana (286), Emilia Romagna (278), P.A. di Trento (278) e Piemonte (270). Mentre le ultime 5, a parte l’Abruzzo, sono del Sud: Basilicata (189), Abruzzo (182), Sicilia (173), Valle d’Aosta (162) e la Calabria maglia nera (150). Complessivamente, i dati segnalano soprattutto l’indebolimento ulteriore dell’assistenza sul territorio, che vede gli interventi previsti (a partire dalle Case e gli ospedali di Comunita’) ancora lontani dalla piena realizzazione.