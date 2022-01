Cure domiciliari in Piemonte in gravissima difficoltà

Le cure domiciliari in Piemonte “sono in gravissima difficolta’ Senza assunzioni di personale e organici adeguati non si puo’ andare avanti”. A lanciare l’allarme e’ il sindacato degli infermieri Nursing Up. “Siamo estremamente preoccupati per la grave situazione in cui versa il tanto sbandierato progetto di ampliamento delle cure domiciliari – dice il segretario regionale Claudio Delli Carri – perche’ all’atto pratico la situazione reale e’ che non solo l’ampliamento e l’adeguamento del personale non c’e’ stato, ma un po’ in tutto il Piemonte le cure domiciliari sono state al contrario sguarnite” Un esempio, secondo il sindacato, e’ cio’ che accade nell’Asl TO4 Lanzo-Cirie’, “dove su di un gruppo gia’ non enorme di operatori delle cure domiciliari, a oggi mancano ben 5 risorse non sostituite. Questo e’ solo un esempio, casi simili ci vengono segnalati in tutto molte il Piemonte”.

“Abbiamo passato mesi a sentirci dire che andavano potenziate le cure domiciliari e abbiamo assistito a prese di posizione e leggi approvate – aggiunge Delli Carri – ma all’atto pratico le cure domiciliari in Piemonte sono ancore e sempre in enorme difficolta’. Per potenziare il servizio il primo e unico passo da fare e’ assumere e creare team con il personale adeguato. La situazione cosi’ com’e’ non e’ piu’ sostenibile e i pochi professionisti impegnati sono allo stremo a causa dei carichi di lavoro”.