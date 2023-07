Cuggiono, Grande Nord: Preoccupati per impatto nuovo insediamento industriale

Riceviamo e pubblichiamo da Grande Nord Altomilanese

Intervento in merito al Decreto n. 503 del 13/6/23 di NON ASSOGGETTAMENTO A V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo industriale in via Somma a Cuggiono:

La V.A.S. deve essere effettuata prima dell’approvazione di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Con sconcerto, ma certamente con realismo e senza cadere nelle illusioni, apprendiamo che le autorità competenti e proponenti avrebbero deciso di non assoggettare a V.A.S. l’intervento in via Somma.

Non stupisce nemmeno l’indifferenza degli pseudo ambientalisti locali, dopo più di 3 mesi il loro silenzio è eloquente, probabilmente sono ancora prigionieri della logica destra-sinistra.

Il 4/4/23 si è svolta la conferenza di assoggettabilità a V.A.S., nel suo verbale si segnalano interventi di Enti e cittadini che all’unisono manifestano preoccupazione sull’impatto per un intervento di questa dimensione, chiedendo un’analisi più approfondita del progetto presentato. Quali sono le criticità emerse: eccessivo consumo di suolo, peggioramento equilibrio ambientale, lesivo dei valori paesaggistici, elemento che rompe la separazione fra zona agricola/residenziale e industriale, scarse opere di mitigazione.

L’Amministrazione di Cuggiono Democratica, che a piu’ riprese si e’ vantata di sostenere la riduzione del consumo di suolo, ha dato il via libera ad un intervento di più di 40.000 mq, con cambio di destinazione d’uso, per di più in uno degli ingressi principali del paese; per ironia della sorte nel suo programma elettorale dichiarava “Coltiviamo la bellezza, per un paese bello, vivibile e sostenibile”. Ora non può estraniarsi e scaricare la scelta, di non procedere con la Vas ai 2 responsabili d’area tecnica, altrimenti siamo in presenza di una chiara mancanza di impronta politica; l’Amministrazione di Cuggiono ha perso un’occasione per chiarire i contorni di una vicenda che lascia perplessi.

Ronchi Gianfranco

Prina Pietro

Grande Nord altomilanese