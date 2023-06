Cuggiono, Grande Nord chiede al sindaco una sede per “Gli amici del presepe”

Alla cortese Att.ne



Sig. Sindaco Cucchetti Giovanni







In base all’art. 42 dello Statuto comunale si inoltra la seguente richiesta





Oggetto: INTERROGAZIONE SU IDONEA SEDE PER L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PRESEPIO”







Considerato che:



Il comune di Cuggiono ha la fortuna di ospitare almeno quaranta associazioni di volontariato, nei diversi ambiti, meritevoli ognuna di attenzioni particolari, a cui occorre tributare per la loro attività un grosso ringraziamento.





Visto che:



L’associazione amici del Presepio (APC) con una storia più che ventennale, grazie ai soci e le loro opere, si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama nazionale di sua competenza.





Rilevato che:



Il Presepio, la cui tradizione si perde nella notte dei tempi, è una rappresentazione simbolica che ricorda la nascita di Gesù, ed è presente nel periodo natalizio in molte delle nostre case.





Preso atto che:



All’inizio di questo mese ignoti si sono introdotti nei locali delle ex scuole elementari di Cuggiono, sede dell’associazione, danneggiando anche diversi presepi.



La sede ha subito inoltre il distacco delle utenze di acqua e luce, lasciando



i volontari nella proibitiva possibilità di proseguire la loro opera.











Valutato che:



Il nostro comune dispone dell’area Lattuada, in particolare di un fabbricato abitazione/ufficio (mq. 326) in buono stato di conservazione, con passaggio pedonale indipendente, che potrebbe anche incontrando i voleri del lascito testamentario divenire una possibile sede dell’associazione.







Si chiede al Sindaco:





Da quanti anni la sede dell’associazione “Amici del Presepio” è nelle ex scuole elementari? Come mai sono state staccate le utenze di acqua e luce? E’ vero che i locali sono privi di riscaldamento?





Nel corso del Suo mandato l’associazione ha usufruito di contributi comunali?





Se è intenzione della Sua Amministrazione sostenere l’opera della citata associazione e adoperarsi, quanto prima, per una sede idonea e stabile, rendendo quindi onore all’impegno artistico e alla passione dei soci volontari.







Ringraziando per l’attenzione, si chiede risposta scritta







Cuggiono 24/06/2023



Ronchi Gianfranco



Prina Pietro