Cuggiono, GN: Operazione di via Somma, luci e ombre

A Cuggiono (Mi) l’Amministrazione comunale, a fine 2022, ha avviato un procedimento di V.A.S. (valutazione strategica ambientale) per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo in deroga al Pgt.

Come rappresentante di GN sul territorio ho inoltrato, in base all’art. 42 dello Statuto comunale, un’interrogazione al Sindaco (che allego) nella quale si evidenziano le numerose criticità. In particolare, emerge la assoluta incoerenza dell’Amministrazione di sinistra cuggionese, che nell’arco di soli 6 mesi ha completamente cambiato opinione: dal definire non prioritario e non voler aggiornare il Pgt, a essere “folgorati” chiaramente dagli oneri di urbanizzazione per l’operazione di via Somma. Sottolineo altresì che l’area in questione è inserita in ambiti e aziende agricole dando adito in futuro, visto il precedente, ad uno sviluppo della parte industriale.

Di seguito la comunicazione al sindaco

Considerato che:

Con deliberazione di Giunta n. 134, del 28.12.2002, è stato avviato il procedimento per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo industriale in via Somma, in deroga al Pgt.

Preso atto che:

L’intervento in questione accorpa l’ambito di trasformazione CA (mq 21.000 servizi per l’agricoltura) del Pgt vigente con l’intervento in Suap derogando lo strumento urbanistico, per un totale di 45.580 mq, di cui mq. 19.500 di superficie interamente coperta.

Ricordato che:

Tale intervento è soggetto alla V.A.S. (valutazione strategica ambientale) e quindi necessita del coinvolgimento di:

-soggetti competenti in materia ambientale

-enti territorialmente interessati

-i cittadini in forma singola o in associazioni presenti sul territorio

Verificato che:

Nel Consiglio comunale del 17.6.2022, nel dibattito sulla mozione “area a verde in via Cicogna/Albeni”, il capogruppo di Cuggiono Democratica dichiarava che “siamo favorevoli al contenuto della mozione, ma non è il caso di mettere mano al Pgt”; dello stesso tenore Lei Signor Sindaco ” non è una priorità mettere mano al Pgt”

Visto che:

Non ci stupisce come l’argomento in questione viene esaminato dalla sinistra cuggionese : il solito cliché del “predicare bene e razzolare male”; siamo ormai abituati ad un programma elettorale vacuo, riempito solamente di frasi ad effetto e privo di riferimenti certi, diventando così un contenitore in cui tutte le “manovre di palazzo” possono essere recepite e giustificate ai cittadini.

Naturalmente non ci meravigliano nemmeno gli pseudo ecologisti locali, con i loro “2 pesi e 2 misure” : a fasi alterne salgono sulle barricate quando non gradiscono chi governa, altrimenti rivolgono l’interesse non al paese ma solo ai “massimi sistemi”.

Dopo soli 6 mesi la Sua maggioranza ha cambiato totalmente opinione, da apertamente contrari alla revisione dello strumento urbanistico ad ora “folgorati sulla via Somma” per questo intervento, e il conseguente introito degli oneri di urbanizzazione, visto come la panacea di tutti i mali.

Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco: