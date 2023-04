Crisi dell’auto, “dal governo nulla di concreto”. A rischio futuro di 75mila lavoratori

A 5 mesi dall’insediamento del governo Meloni, sul settore Auto molte dichiarazioni ma pochi fatti concreti. Lo dicono il Segretario nazionale Fim-Cisl per il settore automotive Ferdinando Uliano e il segretario generale Fim di Torino Canavese Davide Provenzano, alla conferenza stampa sui dati di produzione dei siti Stellanti. “Sono passati più di 5 mesi dall’insediamento del Governo Meloni e a tutt’oggi non si è provveduto ad utilizzare le risorse stanziate nel Fondo specifico dell’automotive per favorire la reindustrializzazione e la trasformazione del settore. Si stanno finanziando unicamente gli incentivi alla domanda”, spiegano i sindcalisti, citando ad esempio l’acquisto di auto sostenibili, e ribadendo che non si devono “sottrarre risorse per la reindustrializzazione indispensabili per evitare l’impatto negativo di oltre 75.000 lavoratori nel comparto auto a seguito del cambio delle motorizzazioni. Il Fondo stanziato era di circa 8 miliardi di euro in 8 anni, utilizzato per poco più di 1 miliardo solo per incentivare l’acquisto delle auto”.