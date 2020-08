Crisanti: Ottimismo è stato un errore, ha generato falsa sicurezza

“Ci sono state dichiarazioni dettate da un eccessivo ottimismo, e non certo da un’analisi approfondita, che hanno generato una falsa sicurezza, che non ha aiutato, Credo che molti di coloro che hanno fatto queste dichiarazioni ora siano in fase di ripensamento. Ma senza l’aiuto di tutti, il sistema sanitario non ce la farà a fronteggiare il virus, se si moltiplicheranno i focolai. Senza il contributo di tutti nell’attenersi a comportamenti virtuosi il sistema non ce la farà. Bisogna dirlo chiaro agli italiani”. Lo ha detto a Sky Tg24 il professor Andrea Crisanti, parlando dell’epidemia di coronavirus.