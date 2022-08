Crisanti: Errori di Salvini durante pandemia, garanzia di errori in futuro

Se fossimo stati nelle mani di Salvini durante l’emergenza Covid avremmo avuto migliaia e migliaia di morti in piu’ e saremmo stati dalla parte di Putin. In un’equazione dal punto di vista della sanita’ pubblica non degna di un Paese civile e dal punto di vista dei rapporti internazionali distruttiva. “Io penso che Salvini dovrebbe pensare a queste cose, ma soprattutto gli italiani dovrebbero pensare a quello che ha detto Salvini, perche’ gli errori che ha fatto in passato sono una garanzia degli errori che fara’ in futuro”. Lo ha dichiarato Andrea Crisanti, candidato capolista in Europa per il Partito democratico, ospite ad “Agora’ Estate” su Rai Tre.