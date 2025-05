Crescono di nuovo i carburanti. E pure le accise. Corre il diesel e la benzina si infiamma. Chi ringraziare?

– E’ in vigore da questa mattina l’allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale. Esattamente, proprio quelle che dovevano essere cancellate al primo consiglio dei ministri di due governi fa, almeno!

Il decreto del ministero dell’Ambiente e del ministero dell’Economia adottato in attuazione del dlgs di revisione del sistema, rende noto Staffetta Quotidiana, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri sera. L’accisa sulla benzina scende quindi di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) passando a 713,40 euro per mille litri (la vecchia aliquota era di 728,40); l’accisa sul gasolio usato come carburante sale di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro) a 632,40 per mille litri (la vecchia aliquota era 617,40).

Ma intanto i prezzi alla pompa risalgono su tutto. Nonostanta una riduzione dell’aliquota sulla benzina di 1,5 centesimi al litro e un aumento di 1,5 centesimi dell’aliquota sul gasolio, ecco che salgono anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con la benzina che dopo appena otto giorni torna a superare la soglia di 1,7 euro/litro (media nazionale in modalità self service).

Cambiare tutto perché non cambi nulla, come sempre.