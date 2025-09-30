Cresce l’astensione. Le promesse dei partiti nauseano i cittadini. Solo un elettore su due al voto

L’affluenza al voto per le elezioni regionali nelle Marche si attesta al 50,03%, con dati arrivati dalla quasi totalità delle sezioni (1.561 su 1.572) è al 50,03%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%).
E’ quanto si legge sul portale della regione Marche.
Le promesse dei partiti, la propaganda elettorale, la retorica dei leader nauseano i cittadini. C’è bisogno di aria nuova… Se i dati dicono che solo un avente diritto al voto su due si presenta ai seggi….