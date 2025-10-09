Cresce il disagio sociale. Aumenta l’inflazione, la disoccupazione morde il freno

A settembre 2025, secondo le prime stime, il Mic (Misery Index Confcommercio) sale a 10,3, +0,3 rispetto ad agosto. Il lieve aumento non modifica la tendenza, che permane da quasi un anno, a una sostanziale stabilizzazione dell’indicatore. Il dato è sintesi di un ulteriore aumento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto (2,7%) e di una modesta riduzione della disoccupazione estesa (6,5%).

La stima dell’ultimo mese riflette l’aumento dell’inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (a 2,7% dal 2,3% di agosto) e la lieve riduzione al 6,5% del tasso di disoccupazione esteso. Sul versante del mercato del lavoro è atteso, a settembre, un recupero degli occupati associato a una contenuta riduzione dei disoccupati. Queste dinamiche dovrebbero portare il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,9%. Anche sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate e considerate in Cig e comunque interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale, la situazione, si conferma stabile. Il combinarsi di queste dinamiche porterebbe il tasso di disoccupazione esteso al 6,5%. Secondo le stime provvisorie a settembre 2025 l’inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto è salita al 2,7%. Il dato dell’ultimo mese continua a riflettere gli effetti del confronto con un periodo in cui nel 2024 l’inflazione dei beni e servizi acquistati con maggior frequenza dalle famiglie aveva conosciuto una fase di rallentamento. Già da ottobre la tendenza potrebbe cominciare a rientrare.