Covid. Svizzera, da oggi liberi tutti. Stop a restrizioni

In Svizzera a partire dalla mezzanotte saranno rimosse quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di Covid, come annunciato ieri dal governo elvetico. Rimarra’ in vigore solo l’obbligo di indossare mascherine sui mezzi pubblici e durante la visita alle strutture sanitarie. “All’orizzonte si puo’ vedere la luce”, ha detto il presidente federale svizzero Ignazio Cassis in conferenza stampa, pur rilevando come l’esecutivo potrebbe reintrodurre delle misure restrittive, in caso di necessita’. “Stiamo imparando a convivere con il virus”, ha detto Cassis.