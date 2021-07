Covid, Sturgeon: Londra faccia quel che vuole, noi non abbassiamo la guardia

”Le restrizioni contro il Covid-19 verranno quasi eliminate a partire da lunedi’ solamente in Inghilterra e non anche in Scozia. Lo ha precisato oggi la premier scozzese, Nicola Sturgeon, scrivendo su Twitter. “Visto che predominano le voci sulla ‘giornata della liberta”, ricordo che si applica solamente all’Inghilterra. Siamo tutti ansiosi di essere ‘liberi’ dal Covid ma non possiamo semplicemente volerlo lontano. Sebbene i casi stiamo calando in Scozia adesso, il virus e’ ancora una minaccia. Mantenere alcune misure mentre vacciniamo e’ importante”, ha dichiarato Sturgeon. In Scozia ci sara’ in ogni caso un allentamento delle restrizioni, pur non della portata di quello in programma dal 19 luglio in Inghilterra. Tra queste un aumento del numero di persone che possono riunirsi al chiuso ed all’aperto; sale a 200 inoltre il numero di invitati per matrimoni e funerali.