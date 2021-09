Covid: studio, vaccinazione meno efficace per malati autoimmuni

I pazienti immunocompromessi che ricevono la vaccinazione antiCovid sembrano in grado di generare una risposta immunitaria riscontrabile, seppur piu’ debole rispetto a quella osservata nelle persone senza disturbi autoimmuni. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, condotto dagli scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis, e del Barnes-Jewish Hospital che hanno esaminato la risposta alla vaccinazione antiCovid nei pazienti che assumevano farmaci immunosoppressivi per il trattamento di malattie infiammatorie croniche.