Covid: Procura Bergamo sente Merler, verbale secretato. Ma emerso che piano pandemico fermo a 2006

La procura di Bergamo lo ha sentito come persona informata sui fatti e per oltre 5 ore Stefano Merler, della fondazione Bruno Kessler di Trento, ha risposto alle domande dei magistrati senza tentennamenti. L’epidemiologo di fama mondiale a febbraio aveva redatto una prima proiezione sull’andamento del Coronavirus in Italia basando il suo studio sui dati condivisi dai cinesi criticando apertamente il piano vecchio di dodici anni. Ai magistrati Merler, il cui verbale e’ stato secretato, ha chiarito ai magistrati il piano pandemico in Italia che sarebbe stato fermo al 2006.