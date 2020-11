Covid, pediatri: aumentati di 3 volte i nati morti per pochi controlli donne

“Oltre ai gravi effetti del lockdown, abbiamo registrato un aumento della mortalità di tre volte dei nati morti ma non per il Covid ma perché le donne non si sono controllate e non sono andate negli ospedali per paura di contrarre il virus”. Lo ha detto il professore Mario De Curtis, ordinario di Pediatria presso l’Università di Roma La Sapienza nel corso della conferenza di presentazione del congresso della Società italiana di pediatria. De Curtis ha poi ricordato che i “figli nati da genitori stranieri rischiano di morire il 66% in più rispetto ai figli nati da genitori italiani”.