Covid, De Luca: Rispetto ad altri… ci siamo salvati usando il lanciafiamme. E Merler: Con zona rossa avremmo avuto metà contagi

“E’ in atto un’indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia. A riguardo non dico nulla su iniziative giudiziarie, ma la nostra gestione è stata eccellente, come ad esempio le zone rosse con chiusure, nonostante pressioni. Ho fatto ciò che era giusto, anche di dire ai Carabinieri di usare il lanciafiamme e ci siamo salvati”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo all’assemblea provinciale di Confindustria a Benevento, retta da Oreste Vigorito, insieme al sindaco di Benevento Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi. Per quanto riguarda il territorio “dobbiamo fare un grande sforzo insieme per capire quello che è necessario e quello che è possibile. Sono vicino a questa terra meravigliosa, riconfermo l’impegno di una visione di una Regione dove tutti i territori hanno pari dignità”.

“Se misure specifiche per i Comuni di Alzano e Nembro, tipo zona rossa di Codogno, fossero state adottate una settimana prima rispetto all’8.3.2020, mi sento di dire ragionevolmente che avremmo avuto la metà dei contagi”. E’ un passaggio del verbale, ora agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sul Covid in Val Seriana, del 7 dicembre 2020, di Stefano Merler, il ricercatore della fondazione Bruno Kessler di Treno, ai tempi consulente del Ministero e autore di una prima proiezione sull’andamento del Coronavirus in Italia basato sui dati cinesi allora disponibile e ‘secretata’.