Covid, Agenzia europea del farmaco dà il via a iter per approvazione vaccino AstraZeneca

L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via alla prima ‘valutazione continua’ per accelerare i tempi sul candidato vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall’università di Oxford. Il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) ha cominciato ad analizzare il primo set di dati sul vaccino, che arrivano dagli studi di laboratorio (non sull’uomo). Questo non significa, precisa l’Ema, che si possa già arrivare a conclusioni sull’efficacia e sulla sicurezza del siero, visto che la gran parte dei dati deve essere ancora sottoposto all’analisi del Chmp.