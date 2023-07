Corte giustizia Ue revoca l’immunità a Puigdemont

La nostra difesa nei prossimi tempi non sara’ solo per la nostra situazione, ma anche come europei preoccupati per le deriva che possono verificarsi in questo continente che riducono i diritti. Questa e’ la posta in gioco”. Lo ha affermato in una conferenza stampa l’ex presidente della Catalogna ed eurodeputato, Carles Puigdemont, nel commentare la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che in una sentenza ha decretato il ritiro della sua mmunita’ parlamentare insieme a quella di altri due leader indipendentisti catalani, Carla Ponsati e Toni Comin.”Naturalmente impugneremo la decisione e speriamo di avere ragione”, ha detto Puigdemont. “E’ chiaro che oggi la Corte di giustizia dell’Ue ha respinto le nostre richieste, il che non era quello che ci aspettavamo, ma non si puo’ dire che non fossimo preparati. E’ toccato a noi, ancora una volta, superare la situazione”, ha aggiunto.