Corsa contro il muro per noi poveri diavoli. La Bce a luglio alzerà ancora i tassi. E poi altri aumenti

Nell’Eurozona “non abbiamo ancora visto il pieno impatto degli aumenti dei tassi decisi dallo scorso luglio, pari a 400 punti base. Ma il nostro lavoro non è finito. E salvo un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio”. Lo afferma la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale di Sintra, In precedenza tuttavia la stessa Lagarde aveva sottolineato – due volte – come le proprie parole “non rappresentassero indicazioni su alcune decisioni future”.

“Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria”.

“Nel Consiglio direttivo della Bce, siamo stati chiari sul fatto che due elementi della nostra posizione politica saranno fondamentali: dovremo portare i tassi a livelli “sufficientemente restrittivi” e mantenerli lì “per tutto il tempo necessario. Entrambi gli elementi risentono dell’incertezza sulla persistenza dell’inflazione e sulla forza della trasmissione della politica monetaria all’inflazione – ha detto Lagarde -. Stabilire il giusto “livello” e “lunghezza” sarà fondamentale per la nostra politica monetaria mentre continuiamo il nostro ciclo di inasprimento”. Avanti così…. Paga il popolo.