Coronavirus, sulle donne gli effetti collaterali

L’ONU Women, l’entità delle Nazioni Unite dedicata all’uguaglianza di genere e all’empowerment delle donne, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione pubblica sulla pandemia ombra , concentrandosi sull’aumento globale della violenza domestica in mezzo alla crisi sanitaria COVID-19 . L’ annuncio del servizio pubblico Shadow Pandemic è un film di sessanta secondi narrato dall’attore premio Oscar Kate Winslet, che ha sostenuto molte cause umanitarie . Il video evidenzia l’allarmante impennata della violenza domestica durante il COVID-19 e trasmette un messaggio vitale che invita le persone ad agire per sostenere le donne se sanno o sospettano che qualcuno stia vivendo violenza.

Mentre alcuni paesi stanno iniziando a riaprire, si stima che miliardi di persone stiano ancora riparando a casa. Quando le famiglie sono sottoposte a crescenti tensioni che derivano da preoccupazioni in materia di sicurezza, salute e denaro e condizioni di vita anguste e limitate, i livelli di violenza domestica aumentano. Le autorità governative, le attiviste per i diritti delle donne e i partner della società civile in tutto il mondo stanno segnalando un aumento significativo delle richieste di aiuto alle linee di assistenza per la violenza domestica e all’aumento della domanda di alloggi di emergenza.

Il film Shadow Pandemic inizia con scene domestiche apparentemente innocue e familiari in 14 case diverse in tutto il mondo. Se combinato con una traccia musicale e una voce fuori campo evocativi, rivela presto un’immagine nettamente diversa. Si conclude con tre chiari inviti all’azione per gli individui per aiutare ad affrontare la pandemia della violenza contro le donne. Oltre al PSA, la campagna include risorse sui social media che forniscono consulenza chiave da rifugi, linee di assistenza, organizzazioni per la violenza domestica e dipartimenti di polizia negli Stati membri delle Nazioni Unite.

Attivista di spicco per l’immagine del corpo femminile positivo, Kate Winslet è una sostenitrice di giovani, bambini, genitori e famiglie a rischio e svantaggiati. È co-fondatrice della ONG The Golden Hat Foundation e ha trascorso molti anni a lavorare per migliorare la vita delle persone autistiche. Ha detto: “Nessuno dovrebbe provare paura nelle loro case. La violenza in momenti di crisi, o in qualsiasi altro momento, è inaccettabile e sostengo con le donne dell’ONU e tutti i suoi partner per chiedere un’azione internazionale sul terrorismo di lunga data di donne e bambini in circostanze domestiche “.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttore esecutivo di UN Women, ha dichiarato: “Anche prima della pandemia, la violenza contro le donne era una delle violazioni più diffuse dei diritti umani. Dopo le restrizioni al blocco, la violenza domestica si è moltiplicata, diffondendosi in tutto il mondo in una pandemia ombra. Questo è un momento critico per l’azione, dalla priorità ai servizi essenziali come il riparo e il sostegno per le donne sopravvissute, alla fornitura del sostegno economico e dei pacchetti di stimolo necessari per una più ampia ripresa. Attraverso questa campagna attiviste delle Nazioni Unite delle donne e sostenitori come Kate Winslet, contribuiranno a spargere la voce in modo che questo problema venga pienamente alla luce.

Le chiamate di emergenza per casi di violenza domestica in Argentina sono aumentate del 25% dall’inizio del blocco. Le linee di assistenza a Singapore e Cipro hanno registrato un aumento delle chiamate di oltre il 30%. Negli Stati Uniti, la Hotline per la violenza domestica nazionale ha riferito di un numero crescente di vittime che hanno contattato via SMS o telefono. Le prove mostrano che, anche prima della pandemia, 1 donna su 3 ha subito violenze fisiche e / o sessuali da parte di un partner intimo durante la sua vita.

Le pandemie come COVID-19 possono esacerbare non solo la violenza domestica, ma anche altre forme di violenza contro donne e ragazze. Aumentano le violenze contro le lavoratrici e le lavoratrici migranti o domestiche. La violenza correlata alla xenofobia, le molestie e altre forme di violenza negli spazi pubblici e online sono più frequenti e il rischio di sfruttamento e abuso sessuale diventa più probabile. Alcuni gruppi di donne, compresi i difensori dei diritti umani, le donne in politica, i giornalisti, i blogger, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne indigene, le lesbiche, le donne bisessuali e transgender e le donne con disabilità sono particolarmente colpite dalla violenza facilitata dalle TIC. Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, il 40% dei lavoratori in prima linea in un sondaggio ha riferito di maggiori richieste di aiuto per la violenza che stava aumentando di intensità e complessità.

Gli investimenti per prevenire e rispondere alla violenza contro le donne sono da tempo al punto di crisi. Con capacità e investimenti già limitati per affrontare la violenza contro le donne, questo aumento della violenza si sta verificando in un momento di ulteriore riduzione della capacità dei fornitori di servizi (sanità, polizia, assistenza sociale, enti di beneficenza) di far fronte alla domanda. Le donne sono bloccate con i loro maltrattatori e isolate dalle persone e dalle risorse che possono aiutarle al meglio.

Per sviluppare il film, UN Women ha ricevuto il sostegno pro-bono dalla biblioteca di immagini globale Getty Images e dall’agenzia di marketing MRM, nonché dalla società di produzione Craft, parte del Gruppo Interpublic e membri della Unstereotype Alliance, convocata da UN Women. La violenza contro donne e ragazze è alimentata dalla discriminazione e dagli stereotipi di genere dannosi che Unstereotype Alliance lavora per sradicare da tutti i contenuti pubblicitari e dei media.

Questo è un momento critico per donne e ragazze ed è necessaria un’azione urgente. UN Women spera che questa campagna possa fare la differenza per le donne e le ragazze di tutto il mondo, durante questa crisi di proporzioni storiche e nel lungo periodo.

Fonte Onu