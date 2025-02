CONTROMISURE – Hollande, anche l’Europa metta i dazi

L’ex presidente francese socialista Francois Hollande, oggi deputato all’Assemblea nazionale, per un breve periodo, nel 2017, ha lavorato con l’attuale presidente americano, mentre uno lasciava l’Eliseo e l’altro arrivava per la prima volta alla Casa Bianca: all’epoca, spiega in una intervista a La Stampa, “arrivava alla Casa Bianca senza esperienza internazionale e aveva lo scrupolo, anche se forse era una finzione, di avere scambi con i partner europei per non preoccuparli. Tuttavia, nel breve periodo in cui abbiamo avuto relazioni, mi aveva detto di voler uscire dall’accordo di Parigi sul clima e da quello sul nucleare iraniano. Constato che poi lo ha fatto: e quindi, che quello che dice, lo fa” ma oggi “c’è una rottura rispetto al passato sulle relazioni transatlantiche, nella condivisione di valori democratici che univano un certo numero di Paesi agli Usa, e sul piano internazionale: Trump rivendica la Groenlandia e il canale di Panama, e non sappiamo esattamente dove si fermerà. Penso anche che il mondo, sconvolto dalla sua nuova presidenza, reagirà diversamente: se anche l’Europa non si metterà in un rapporto di potenza, rischia di diventare la vittima di questo nuovo disordine internazionale”.

Trump è un pericolo per l’Europa? “È sicuramente una minaccia dal punto di vista commerciale, visto che vuole introdurre i dazi. Con il suo alleato Elon Musk è un pericolo per la libertà d’espressione e di indipendenza dei media europei. E per quanto riguarda gli equilibri mondiali, afferma di voler terminare rapidamente i conflitti in corso ma sta pregiudicando le sue capacità di fare la pace: guardi il Medio Oriente, la tregua è finalmente arrivata, ma se Trump pensa di spostare tutta la popolazione di Gaza, si immagini quali conseguenze possono esserci per gli equilibri della regione”.

E aggiunge: “I responsabili dell’Unione europea devono naturalmente dialogare con Trump. Ma devono farlo in una certa forma, non dico brutale, ma ferma: perché Trump fa parte di quei dirigenti politici che rispettano solo i rapporti di forza. Allora, se lui mette i dazi sui prodotti europei, la Commissione dovrà metterli sui prodotti americani. Se grandi operatori come X, Instagram e Facebook non fanno controlli sugli scambi che avvengono sulle loro reti, ci dovranno essere sanzioni e divieti. L’Unione europea deve mostrare di avere armi commerciali, regolamentari e diplomatiche. Dobbiamo dimostrare che ci facciamo rispettare e abbiamo gli strumenti per non tollerare gravi mancanze alle regole democratiche”.

E aggiunge: “Madame Meloni ha sicuramente dei legami ideologici con Trump. Pensa di poter provare a convincerlo a non colpire gli interessi europei. Non è la sola ad aver avuto questa illusione: Emmanuel Macron ha pensato la stessa cosa durante il primo mandato di Trump. Pensava che con un atteggiamento costruttivo, amichevole, anche fondato su una certa seduzione personale, sarebbe stato possibile impedire a Trump di uscire dall’accordo sul clima o di distruggere quello che si era costruito per l’Iran. Ecco, questo atteggiamento non gli ha impedito di andare al fondo delle sue intenzioni. Perché per lui la relazione personale non ha importanza”.