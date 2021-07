Contro gli inetti statalisti la via della macroregione

di Monica Rizzi – Tempo fa sollevò timori e polemiche il sondaggio di Demos sul sentimento indipendentista degli italiani. Era a favore un terzo degli interpellati. Apriti cielo! Più della metà il consenso in Veneto, come prevedibile. Ma si trattava di un rischio separatista? Ad andare controcorrente e a dire qualcosa di “eretico” fu Ilvo Diamanti, che spense gli ardori e raffreddò gli animi. Spiegava infatti, ragionando, che in realtà non si trattava di un rischio separatista. “Personalmente – scriveva su Repubblica . io ho un parere diverso. Non perché non ci sia motivo di preoccuparsi, ma il pericolo vero mi pare diverso da quello denunciato. Perché l’indipendenza non significa, necessariamente, secessione. Ai cittadini, non richiama, automaticamente, separazione, fuga dall’Italia. Ma, piuttosto, in-dipendenza. Minore dipendenza. Cioè: autonomia, autogoverno, autoregolazione. È domanda di potere reale in ambito locale. Anche se spesso i governi locali – e regionali, in particolare – non sono migliori di quello nazionale. Anzi, lo fanno rimpiangere”.

Tradotto: un paese diverso nella gestione e soluzione dei problemi. Diamanti non parlò di macroregioni, ma lo facciamo noi. Perché è questo, in soldoni, il bisogno di libertà. Federalismo puro.

Affondò, Diamanti, anche sull’euro: “Solo una minoranza prende in considerazione l’idea di uscirne. Di abbandonare la UE e lo stesso euro. Questione di prudenza… Lo stesso, a maggior ragione, avviene per l’Italia. Molti la guardano con “distacco”. Ma non intendono distaccarsi.

Invece, se proprio vogliamo dare un significato all’indagine di Demos, e al sentimento che rivela, conviene guardare allo Stato. Al rapporto con le istituzioni. A livello centrale e locale. La domanda di indipendenza, infatti, si associa a un elevato livello sfiducia nella politica e nei politici, nella UE e nel governo, ma anche nelle opposizioni. È sfiducia nel mondo, diffidenza verso gli altri. Insomma, come ho già scritto, è un segno di solitudine profonda. Diffuso fra i cittadini. E questo mi pare, francamente, molto più inquietante di ogni rivendicazione indipendentista”.

Le urne dell’astensione e del crollo di fiducia parlano chiaro. Ripensare Miglio.

Monica Rizzi – Segretario organizzativo federale Grande Nord