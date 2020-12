“I direttori di filiale sono sempre stati molto disponibili con l’elasticità relativa all’utilizzo dei conti correnti. Ma da domani gli stessi direttori non avranno più questa autonomia e questa flessibilità. Quindi prendersela con chi lavora in banca è una follia”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato oggi al Tg5, a proposito dell’entrata in vigore delle nuove regole europee sui conti in rosso e sugli sconfinamenti.