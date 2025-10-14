Conti in ordine. non basta il compitino. Patto per il Nord: Costi energia il nodo da risolvere, altrimenti…

“La serietà di un Governo, specie sui mercati internazionali, si misura anche nel saper mantenere i conti in ordine e non lasciarsi andare a spese ‘allegre’. Quindi fa bene la premier Meloni a seguire un atteggiamento prudente anche per la prossima manovra di bilancio. Resta però un dato incontrovertibile: come ricordato da Confindustria, il costo dell’energia in Italia è molto più elevato rispetto ai competitor degli altri Paese Ue, degli Usa e della Cina. Ciò compromette seriamente la competitività delle nostre imprese e frena lo sviluppo. Le imprese più penalizzate sono ovviamente quelle più energivore che si trovano nelle Regioni del Nord. Per questo crediamo che sia necessario mettere in campo misure che non siano temporanee e di corto respiro, ma robuste, come quella mirata a calmierare il prezzo dell’energia per le aziende energivore. Attenuare il costo dell’energia è utile non solo alle famiglie, ma anche alla produttività dell’intero sistema Paese”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

