Conte teme che i soldi per il Sud vadano al Nord. E quando mai? Poi, con questa Lega dorma sonni tranquilli

di Monica Rizzi – “Non permetteremo che nessun euro destinato al Sud sia deviato al Nord. Io sono partito dal Nord perché ho detto che il Nord assolutamente deve ripartire forte, va benissimo che ci siano delle locomotive in Italia… ma che nessuno fraintenda: nessun euro destinato al Sud sarà deviato altrove”. Così il leader M5S Giuseppe CONTE, a margine della sua visita a Rossano, in Calabria. Parlando dei fondi del Recovery, l’ex premier ha ribadito: “Noi non consentiremo nessuno scippo. Rispetto ai fondi e agli investimenti programmati per il SUD non consentiremo alcuna deviazione”.

Tranquillo, Giuseppi. Tra reddito di cittadinanza, residuo fiscale, pensioni di invalidità, falsi invalidi, non ci pare che il mezzogiorno rischi di perdere un euro. Eppoi, con Capitan Felpa e i suoi accoliti che puntano i piedi perché almeno il 40% del recovery vada al Sud, si possono dormire sonni tranquilli. Prima gli italiani e, come ha già detto Matteo nazionale, lui non è qui per fare gli interessi del Nord.

Monica Rizzi, Responsabile organizzativo nazionale Grande Nord