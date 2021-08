Conte, Durigon? Se vuole un parco intestato a Mussolini e non ai giudici antimafia svesta i panni di uomo di governo e torni privato cittadino

“Sulla vicenda Durigon mi sono gia’ espresso. Mi sembra chiaro e lampante che un membro del Governo che faccia quelle affermazioni non possa rimanere al suo posto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Salerno, rispondendo a una domanda sul sottosegretario all’Economia Claudio Durigon. “Lui ha un proponimento molto chiaro e preciso, lo ha esplicitato. Ha detto che il suo obiettivo per il parco di Latina e’ rimuovere l’intestazione a Falcone e Borsellino e dedicare quel parco al fratello di Mussolini – ha aggiunto Conte -. Benissimo, ha questo proponimento? Dismette la veste di sottosegretario di Stato, ritorna privato cittadino e persegue tutti i suoi proponimenti, anche quelli piu’ irragionevoli e anticostituzionali, ma non lo faccia da sottosegretario di Stato”.