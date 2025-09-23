Consumi al palo. Ma il Governo di Roma sforbicia le tasse a chi guadagna 50mila euro

“Secondo i dati resi noti dall’ISTAT, nel 2024 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti è cresciuta, in volume, dello 0,5%, contro un Pil che sale dello 0,7%. Consumi al palo! I dati dell’ISTAT confermano per l’ennesima volta che i consumi frenano la crescita del Pil. Siccome rappresentano il 56,6% del Pil, è evidente che se non si rilancia la domanda interna e la capacità di spesa delle famiglie, la crescita sarà sempre asfittica, sotto l’1 per cento”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per farlo è inutile aiutare chi guadagna 50 mila e che, quindi, non avendo problemi ad arrivare a fine del mese, ha una bassa propensione marginale al consumo. Se proprio si vogliono toccare le aliquote Irpef andrebbe abbassata semmai la prima al 23%. Sarebbe molto meglio, però, ritoccare le imposte che in questi anni hanno contributo a impoverire il ceto medio, dall’Iva agli oneri di sistema delle bollette di luce e gas” conclude Dona.