CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA, CLIMA ROVENTE SUL NUOVO OSPEDALE

di Gigi Cabrino – Bagarre in Consiglio comunale ad Alessandria tra l’opposizione e il Sindaco Giorgio Abonante (centrosinistra) in merito alla costruzione del nuovo ospedale. Il dibattito si è acceso in particolare con il Presidente del gruppo Lega Salvini Premier Mattia Roggero: il Sindaco, ad un certo punto, ha detto al consigliere di smettere di dire in colorito ”cavolate”. In attesa di un comunicato stampa da parte della Lega che non tarderà ad arrivare.

Continuano ad ingrossarsi i fiumi di inchiostro tra comunicati, annunci, articoli, repliche, post e chi più ne ha più ne metta sul nuovo ospedale. Tanto inchiostro che basterebbe a stampare progetti per non uno ma dieci ospedali. Dimenticando , tra l’altro, che un ospedale ad Alessandria ci sarebbe già e ci manca il personale medico e sanitario per mandarlo avanti dignitosamente.

Ad un anno dalla fine del mandato regionale…. Parole, comunicati, consigli comunali infuocati…. Per niente? Ormai anche i bambini dell’asilo capiscono che in un anno non si traccerà nemmeno una riga di progetto.

Ma parlarne con toni accesi fa fare bella figura.

Gigi Cabrino, Grande Nord Piemonte