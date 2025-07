Confindustria, “ultimatum” al Governo: Senza piano industriale Italia prossima allo zero virgola

“Senza investimenti non c’e’ futuro. Se non interveniamo ora, la crescita dell’Italia si fermera’ allo zero virgola. E con l’arrivo dei dazi, rischiamo addirittura di andare sotto zero”. E’ l’allarme lanciato da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, all’Assemblea della Confindustria Sardegna Meridionale. “Il nostro Paese – ha detto – ha bisogno urgente di un piano industriale serio, non di misure-tampone. Basta inseguire i provvedimenti del passato: serve una visione strategica che metta al centro le imprese, gli investimenti e l’occupazione”. Orsini ha presentato una piattaforma organica di proposte: “Superammortamento, iperammortamento, credito d’imposta. Misure semplici, automatiche, che funzionano. Ogni euro investito genera ritorni reali: piu’ reddito, piu’ occupazione, piu’ PIL. Lo abbiamo visto con la ZES unica nel Mezzogiorno: 4,8 miliardi di incentivi hanno prodotto 28 miliardi di investimenti, 35 mila assunzioni e il 4 per cento del PIL”.

Ma il salario non e’ l’unico nodo. Orsini ha puntato il dito anche contro la distanza tra formazione e mondo del lavoro: “Oggi in Italia mancano saldatori, meccanici, tecnici. E intanto formiamo migliaia di assistenti sociali che il mercato non riesce ad assorbire. Cosi’ generiamo solo frustrazione. Serve una mappatura territoriale delle esigenze industriali per orientare la didattica, sia universitaria sia degli ITS”. Orsini ha richiamato anche la responsabilita’ degli imprenditori. “Dobbiamo fare di piu’ per valorizzare il merito e costruire percorsi di orientamento. Non possiamo permetterci di avere 5.000 giovani che ogni anno lasciano la Sardegna. Costruire le competenze giuste e’ il primo passo per trattenerli”. Infine, il sistema-Paese: “Se un’impresa deve aspettare due settimane per sdoganare una nave, e’ chiaro che qualcosa non funziona. La logistica italiana e’ al 19° posto in Europa, mentre la Germania e’ al 4°. Se vogliamo salari piu’ alti, dobbiamo prima costruire un Paese piu’ efficiente”.