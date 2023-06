Confindustria: Pronti al salario minimo

Il salario minimo non è un «problema» di Confindustria che «se si vuole farlo, è prontissima». Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all’assemblea dell’Unione industriale biellese. «Confindustria è sempre stata molto chiara. Se per salario minimo si parla di quei 9 euro lordi come sono la maggioranza delle proposte in Parlamento, Confindustria non ha un problema. I contratti collettivi dell’industria sono tutti superiori», ha spiegato Bonomi. «Ci ​​sono settori dove si paga di meno, sì. Quali sono questi settori? Commercio, cooperative, finte cooperative. Allora tutti sappiamo quali sono i settori dove non si paga», ha proseguito Bonomi, sottolineando che «noi non abbiamo l’obbligo di adottare la direttiva Ue» sul salario minimo che «è per i paesi a bassa contrattazione collettiva del lavoro». Cosa che non riguarda l’Italia, «dove l’80% dei dipendenti è coperto da contratti collettivi nazionali. Italia è una best practice» da questo punto di vista, «come detto dalla stessa Ue», ha proseguito Bonomi, ricordando che «l’idea della direttiva è di armonizzare il salario minimo, perché anche tra paesi europei c’è dumping».

