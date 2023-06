Confindustria boccia la strategia a strozzo della Bce

“Siamo molto preoccupati dell’andamento dei tassi d’interesse, soprattutto alla luce dell’annuncio fatto da Christine Lagarde su un nuovo aumento dei tassi a luglio. Il credito è divenuto repentinamente molto più caro. A giugno il costo del denaro è arrivato al 4% e sta spiazzando la domanda delle imprese, come emerge chiaramente anche dal Rapporto Regionale PMI”. Lo ha detto Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, in occasione della presentazione della Rapporto Regionale PMI 2023, realizzata da Confindustria e Cerved in collaborazione con UniCredit. “Si tratta forse della principale preoccupazione delle imprese in questo momento. L’aumento dei tassi rende più tesa la loro situazione finanziaria, in un momento in cui escono già fortemente indebitati dalla crisi pandemica e da quelle generate dal caro energia e dal conflitto russo- ucraino. L’effetto è che viene a mancare un sostegno a produzione e investimenti. Sostegno che è invece essenziale per consentire alle imprese di affrontare le sfide della transizione sostenibile e digitale in atto. Una parte delle risorse potrà venire dal PNRR, che potrebbe essere appositamente rimodulato; non dobbiamo dimenticarci che è stato disegnato nel 2020. Resterà comunque un funding gap importante e il ruolo del settore finanziario sarà determinante nel sostenere la transizione delle imprese verso la sostenibilità e più in generale nell’accompagnarle verso una piena consapevolezza e l’integrazione dei principi ESG nelle loro strategie”.

“Di fronte alle peggiorate condizioni del credito, il supporto di cui abbiamo bisogno è finalizzato ad investire con ancor più decisione nella duplice transizione, green e digitale, e sulle competenze interne all’azienda”, sostiene il presidente Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria, Giovanni Baroni, evidenziando che queste “sono richieste che arrivano dal mercato e dai regolatori e che ritroviamo lungo tutte le filiere. E per le Pmi rappresentano condizioni imprescindibili per poter continuare a essere fornitori strategici dei campioni nazionali e internazionali”. Non ultimo, “produttività, nuove tecnologie e sostenibilità saranno anche driver determinanti per mitigare l’impatto della curva demografica, che sempre di più – almeno nel medio periodo – sembra condannare l’Italia”. Baroni spiega che “la dimensione media delle Pmi italiane sta crescendo e, seppure la pandemia abbia riportato le lancette indietro di quattro anni, la direzione di marcia delle nostre imprese è sempre la stessa, non si sono fermate”. Per l’amministratore delegato di Cerved, Andrea Mignanelli, le Pmi italiane “sono in grado di navigare in acque turbolenti”. “Nonostante incertezza e contesto in costante evoluzione abbiamo visto risultati incoraggianti su tenuta finanziaria, resilienza agli shock e, anche grazie all’utilizzo del Fondo di Garanzia, importante strumento per il credito alle Pmi”.