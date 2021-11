Confindustria Alberghi: Necessaria chiarezza sulle nuove misure sul super green pass

“Le indiscrezioni di queste ore sul super green pass parlano di un’estensione che riguarderà anche gli alberghi, una misura però che potrebbe mettere in crisi le famiglie con i componenti più giovani. C’è il rischio di rendere impossibile l’organizzazione di una vacanza alle famiglie che scelgono il soggiorno in hotel. Le festività sono alle porte ed è fondamentale poter avere indicazioni chiare da subito, tenendo anche conto delle complessità che riguardano questi casi. La situazione per gli operatori è già complicata dopo tanti mesi di stop forzato, la chiarezza sulle regole è fondamentale per evitare un ulteriore colpo al settore che potrebbe davvero non riuscire a riprendersi”. Lo dichiara in una nota Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria alberghi.