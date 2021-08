Confcommercio, i ristoratori: Meglio autocertificazione che Green Pass

“Sul Green Pass i ristoratori sono pronti, la vaccinazione e’ l’unica soluzione per uscire dalla grave emergenza, ma c’e’ una situazione da chiarire su quelle che sono le responsabilita’ legate ai controlli. Noi avremmo preferito per esempio il sistema dell’autocertificazione con la quale siamo andati avanti per mesi anche in situazioni piu’ gravi dal punto di vista sanitario”. Lo ha detto il presidente Fipe – Confcommercio Lino Stoppani, a margine della firma di un protocollo sulla movida questa mattina in Prefettura a Milano. Secondo Stoppani, “assegnare o addebitare nuove responsabilita’ aggiuntive ai pubblici esercizi ci sembra eccessivo, ma l’obiettivo e’ chiaro, giusto e condivisibile. Poi se ci sara’ anche questo onere, pur con tutte le lamentele e i danni dell’impatto economico, lo accompagneremo, ma potrebbero trovarsi soluzioni meno invasive”.