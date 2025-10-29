Con questa manovra di bilancio, porte aperte alla fuga dal Sistema sanitario nazionale

“Alla base – come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani – si colloca il diritto alla salute, che la nostra Costituzione definisce diritto universale”. Così parlò il presidente Mattarella.

Già, ma quali sono i nodi più difficili da sciogliere se la sanità la si guarda dall’altra parte della barricata, ovvero di chi, nella sanità, ci lavora? Fuga di personale sanitario, difficoltà al ricambio generazionale, forza attrattiva contrattuale al di fuori del Sistema sanitario nazionale, diserzione da corsi, università, specializzazioni perché la busta paga non è ritenuta equo corrispettivo al lavoro svolto…

La Cgil ha fatto i conti della serva, indicando gli aspetti più critici del fenomeno.

Si parte dal fatto che “il governo ha stanziato per il rinnovo dei Ccnl pubblici per il triennio 22/24 risorse pari a circa il 10% in meno rispetto a quanto i salari sono stati erosi dall’inflazione nello stesso periodo (5,78% rispetto ad oltre il 16%); nelle due tornate precedenti (16/18 e 19/21) gli aumenti erano sempre stati superiori all’inflazione del periodo”.

Tradotto: 135 euro a regime.

Però attenti bene. “Di questi 135 euro più del 50% sono già percepiti in busta paga a titolo di indennità di vacanza contrattuale potenziata, per scelta unilaterale del governo.

Gli importi per altre figure, ad esempio gli oss, sono inferiori: in questo caso 120 euro.

Per il personale amministrativo, quello che fa gli appalti, le assunzioni, le buste paga e che non percepisce nessuna indennità specifica, sono in media 127 euro”.

Inflazione al galoppo mentre la legge di bilancio 2025 stanzia lo 0,22% del monte salari per incrementare le voci accessorie, in deroga a un blocco del salario accessorio che vige da quindici anni e che ha prosciugato la contrattazione; la somma di questo incremento e della quota parte del 5,78% destinato all’accessorio (indennità varie, straordinario, produttività, carriere) è pari (fonte Aran) a 13,2 euro procapite, sempre per l’area d’inquadramento delle professioni sanitarie”.

Sorvolando sui tecnicismio contrattuali, il report Cgil spiega che “per gli infermieri, va aggiunta la quota per l’aumento dell’indennità di specificità infermieristica, che a regime nel 2025 vale circa 15 euro”. Morale:

“In tutta evidenza 135+15+13,2 non fa 180 euro, ma 163,2”.

Nota bene: “Gli infermieri che operano nei pronto soccorso sono un’assoluta minoranza (il personale del pronto soccorso, non solo infermieristico, è pari a circa 23.000, il 4% della platea di 581.000 che costituiva il personale del SSN nel 2021, fonte Aran).

Quindi per il 96% del personale, infermiere e non, della parte consistente di aumenti legati all’indennità di pronto soccorso non c’è traccia e ci si ferma, nella migliore delle ipotesi a 163,2 euro”.

Alla faccia dell’attrattività. E si aggiunga che, di fatto, l’incremento dell’indennità di pronto soccorso, già presente nella Legge di Bilancio per il 2023 e anticipato con il Decreto 34/23 al 1/6/23, “poteva già essere erogato agli operatori di PS in base al vigente CCNL 19/21 e agli Accordi Sindacali Regionali vigenti, in base alle regole lì stabilite, come da noi sempre sostenuto”.

Insomma, una partitella di giro che scalda la minestra che già c’è.

Punto dolente, perché non è finita qui, è che le risorse per la detassazione,

da luglio ’24 una flat tax al 15%, con un costo di 165 milioni di euro, arriva Fondo Sanitario Nazionale. In sostanza, per dare qualcosa in più, si fa per dire, tolgo dall’altro piatto, quello dei servizi ai cittadini.

E le prestazioni orarie aggiuntive delle professioni sanitarie del comparto “verrebbero rese possibili non solo per abbattere le liste di attesa o in carenza di organico, ma anche per “conseguire ulteriori obiettivi aziendali”, cioè sempre. Una forma di ulteriore straordinario mascherato”.

Ciliegina: “Gli straordinari, pagati con i fondi del salario accessorio sopra descritto e ridotto ai minimi termini da anni di blocco, dal 1 gennaio ’25 saranno tassati al 5% ma solo per gli infermieri. Il tutto in un contesto in cui, oggi, la maggioranza delle aziende deve far recuperare lo straordinario con riposi aggiuntivi, quando possibile, perché non ci sono più risorse per pagarli; una norma che ha possibili vizi di costituzionalità e che costa circa 43 milioni di euro annui”.

“Entrambe queste misure, rivolte solo ad una parte dei lavoratori e delle lavoratrici, costano, per il comparto, 87 milioni di euro, pari al doppio dello stanziamento netto sul salario accessorio che questo contratto destinerebbe a tutte le lavoratrici e lavoratori del SSN”.

Si potrebbe andare avanti all’infinito, ma il quadro è chiaro anche senza aggiungere una parola di più.