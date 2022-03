Con altre sanzioni “conseguenze irreversibili per Italia”

Se ci saranno nuove sanzioni contro la Russia, le conseguenze per l’Italia potrebbero essere irreversibili. Lo ha detto il direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alexej Paramonov, intervistato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, che ha dichiarato una ‘guerra finanziaria ed economica totale’ contro la Russia, trovasse seguaci in Italia”, ha dichiarato Paramonov. Questo causerebbe “una serie di conseguenze irreversibili”, ha continuato.

In occasione della pandemia di coronavirus, la Russia “ha fornito all’Italia una significativa assistenza”. Una richiesta in tal senso era arrivata “anche dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ora e’ uno dei principali ‘falchi’ e ispiratori della campagna anti-russa nel governo italiano”, ha affermato Paramonov. Ora, “sullo sfondo dell’isteria anti-russa”, le autorita’ italiane “hanno improvvisamente dimenticato tutto”.