Comune di Bologna, parte la campagna contro gli abbandoni degli animali. Ed è alert per i conigli

“Non siamo un gioco” è lo slogan della campagna lanciata dal Comune di Bologna per contrastare l’abbandono degli animali domestici, soprattutto durante l’estate. L’iniziativa torna in città con affissioni e locandine, raffigurando cani, gatti e da quest’anno anche i conigli come figurine da staccare: un messaggio visivo forte per ricordare che adottare è un gesto d’amore, non un passatempo. “Preoccupa l’aumento degli abbandoni, in particolare di conigli, spesso adottati senza consapevolezza e poi abbandonati nei parchi cittadini”, spiega Lorenzo Cipriani, delegato ai diritti e al benessere degli animali. La campagna mira anche a informare i cittadini su come agire in caso di ritrovamento: contattare canili, gattili o il Comune per i conigli, oltre ai numeri di emergenza. Previsti interventi rapidi anche per animali feriti o incidentati. La campagna punta a responsabilizzare i cittadini e promuovere una cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi.