Oggi giovedì 21 ottobre, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Palazzo San Macuto – Aula V piano) svolge l’audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Presidente Invernizzi, a che punto siamo?