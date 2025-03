Come i dazi del nazionalismo ci spingeranno verso la recessione sicura

Le prospettive per la crescita dell’attività mondiale rimangono in previsione moderate, con un lieve calo nell’orizzonte temporale di proiezione”. È quanto si legge nell’ultimo Bollettino economico della Bce, che sottolinea come “le proiezioni indicano che il Pil mondiale in termini reali crescerà del 3,4 per cento nel 2025, per poi scendere al 3,2 nel 2026-2027”.

Sebbene la tempistica e la portata precise dei recenti annunci di politica commerciale negli Stati Uniti non siano ancora chiare, le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della Bce a marzo 2025 “incorporano i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni dalla Cina, entrati in vigore il 4 febbraio (ossia prima della data limite per l’aggiornamento delle proiezioni, il 19 febbraio 2025), e misure ritorsive da parte del paese asiatico1”.

Quindi, rispetto alle proiezioni macroeconomiche formulate a dicembre 2024, “la crescita mondiale è stata rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali per il 2025 e il 2026, poiché si prevede che i dazi imposti di recente e la maggiore incertezza sulle politiche commerciali pesino sull’attività”. Inoltre, “per le prospettive mondiali prevalgono rischi al ribasso dovuti alla minaccia di ulteriori dazi statunitensi (ad esempio, tariffe su acciaio e alluminio e dazi sulle importazioni da Canada, Messico e Unione europea) e alle tensioni geopolitiche in atto”.