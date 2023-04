Cologno Monzese, Lega Padana Lombardia nella coalizione di centrodestra al voto. Fuori la Salvini Premier

Inedita alleanza a Cologno Monzese, interessante laboratorio per le amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Sono infatti ben 6 le liste che vanno ad appoggiare la candidatura di centrodestra di Giuseppe Di Bari che si propone alla guida del municipio.

Crollata la coalizione che aveva come sindaco un uomo della Lega Salvini Premier, il quadro è cambiato, escludendo dal centrodestra proprio il Carroccio.

La coalizione vede insieme infatti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cologno nel cuore – Di Bari sindaco, Udc, Npsi e, sorpresa che richiama ad una forte identità autonomista, la lista Lega Padana Lombardia.

E proprio la Lega Padana fa sapere:

“Una candidatura sostenuta principalmente da FdI e FI più altre liste, a esclusione della Salvini Premier (coloro che hanno mandato a casa il sindaco precedente). Questo fa sì che ci sia una apertura a movimenti territoriali e autonomisti come la Lega Padana Lombardia. Proprio da questa esclusione, ne conviene la nostra adesione al progetto di centrodestra colognese. Adesione importante per riportare la politica colognese su temi di necessità e territorialità, ma soprattutto sulla scelta di persone del territorio, cosa che è venuta a mancare negli ultimi anni.

Una forma di governo stabile e concreta, cosa di cui Cologno Monzese ha fortemente bisogno dopo un lungo periodo di commissariamento che non ha portato sicuramente dei benefici alla nostra città. Per questo motivo nasce la volontà di sostenere la candidatura di “Di Bari sindaco” facendo in modo che il nostro movimento diventi custode e garante della buona gestione del patrimonio colognese, cosa importante per la città più popolosa dell’hinterland milanese e città metropolitana”.