Coldiretti – Il Green pass mette a rischio il Natale?

Con l’85% dei trasporti commerciali che in Italia avviene su strada, lo stop di camion e tir mette a rischio la spesa degli italiani soprattutto per i prodotti piu’ deperibili come il latte, la frutta e la verdura che non riescono a raggiungere gli scaffali dei mercati. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento alla protesta degli autotrasportatori per l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass.

C’è chi paventa persino il rischio che le consegne per Natale siano in forse. Se prima era il Covid a rallentare la quotidianità, ora è il post covid a cambiare i tempi del mondo.