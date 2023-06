Col rialzo, mutui più cari del 72%. Cifre folli, investimenti congelati tranne per fasce alte di reddito!

MutuiOnline.it ha analizzato gli impatti di questo nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base voluto dalla BCE sulle rate di un mutuo a tasso variabile. Rispetto a gennaio 2022 la rata di un mutuo variabile da 160 euro a 20 anni è già aumentata del 40,3% (da 694 euro a 974 euro) e con questo ulteriore rialzo arriverà a 995 euro, ben 300 euro in più rispetto a un anno e mezzo fa (+43%). Per un mutuo a 30 anni l’impatto è ancora maggiore: da gennaio 2022 è cresciuta del 66,8% (da 472 euro a 787 euro), e con questo aumento potrebbe superare gli 800 euro, con un incremento di 339 euro rispetto a un anno e mezzo fa (+72%).

L’inflazione – sottolinea Mutuionline -negli ultimi mesi dà i primi segni di discesa grazie al calo del costo dell’energia, ma rimane a livelli sostanzialmente alti: in Eurozona a maggio arriva al 6,1% rispetto al 7% di aprile, e in Italia si attesta al 7,6% a maggio rispetto al 8,2% aprile. In questo contesto la BCE aumenta ancora il costo del denaro a quasi un anno dal primo rialzo. Altri 25 bps che portano il tasso di interesse di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4% e che si aggiungono ai 7 rialzi da luglio 2022, mese che ha segnato l’inizio della politica di aumento del costo del denaro. Secondo le dichiarazioni di Christine Lagarde è possibile che questo non sia l’ultimo aumento, considerando che l’inflazione è in calo, ma ancora su livelli ben più alti rispetto al target del 2%.

Nel frattempo negli USA l’inflazione è scesa sotto il 4% e la FED ha messo in pausa temporaneamente i rialzi, e ora i tassi di interesse sono tra il 5% e il 5,2%, mentre la Bank of England si esprimerà settimana prossima (a maggio ha aumentando i tassi di 0,25% raggiungendo il 4,75%).

Da luglio 2022 alla fine del mese scorso l’impatto sui tassi è stato netto: l’Euribor a 3 mesi ha registrato una crescita di +341 bps, pari a +381 bps se confrontiamo il dato con fine maggio 2022. Molto più contenuti gli incrementi del tasso di riferimento dei mutui fissi, non essendo direttamente legato alle scelte di politica monetaria: sempre rispetto a luglio 2022 l’IRS a 10 anni è salito di 105 bps e a 30 anni di 82 bps. Di conseguenza in questo momento il mutuo a tasso fisso è una scelta ovvia, considerando che il tasso variabile medio a maggio (4,36%) ha già abbondantemente superato il fisso medio (3,70%).

Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline e AD di MutuiOnline S.p.A., dichiara: “La BCE vuole giustamente rimarcare a più riprese la sua indipendenza verso la FED, ma non può fare i conti solo con l’inflazione, deve guardare anche alla velocità relativa dell’economia europea rispetto a quella americana (più lenta la prima) dove diventano sempre più concreti i rischi di una recessione imminente di tutta la regione, con una Germania già in recessione tecnica nell’ultimo quarter. Lo spazio di manovra è ormai finito. Nel frattempo chi ha bisogno di un mutuo oggi deve ricordarsi che i tassi fissi presentano costi storicamente più che accettabili: confrontando le offerte si riesce a trovare il tasso fisso anche sotto il 3%”.

Grazie a tassi fissi da un paio di mesi più convenienti dei variabili, le richieste di questi ultimi si sono dimezzate passando dal 14,7% del primo trimestre dell’anno a 7,6% del trimestre in corso a favore dei mutui a tasso fisso che ora rappresentano il 91,2% delle richieste (dato più alto degli ultimi 4 anni). Salgono leggermente gli importi richiesti (da 130.705 euro a 131.156 euro) ma il trend è molto chiaro: per ridurre gli interessi da pagare i mutuatari cercano di tenere l’importo del finanziamento il più basso possibile e in questo modo i mutui con LTV sotto il 60% aumentano del +13,6% rispetto al 2022.In questo contesto sono prevalentemente i consumatori con le fasce di reddito più elevate che richiedono dei mutui: rispetto al secondo trimestre 2022, il reddito medio dei richiedenti è aumentato di quasi 450 euro (2.761 euro vs 2.315 euro), portando la quota di richiedenti con reddito mensile sopra i 2.000 euro al 42,4% del mix, rispetto al 29,8% dello scorso anno. Chi non ha risparmi da investire sta temporeggiando nell’attesa che i tassi scendano un po’.