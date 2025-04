Cinque linee ferroviarie bloccate, Emilia isolata

Sono cinque le linee ferroviarie che in Emilia – Romagna , dalla mezzanotte con il superamento dei livelli di soglia di alcuni fiumi, vedono sospesa.la circolazione. Nel dettaglio sono interessato la Bologna – Rimini da Faenza e Forlì; la Ferrara-Ravenna-Rimini tra Argenta e Ravenna; la Ravenna-Bologna, via Lugo fra Lugo e Russi; la Ravenna-Bologna, via Granarolo fra Granarolo e Russi e la Faentina fra Faenza e Marradi. A seguito delle misure adottate i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. Al momento, spiegano dalle Ferrovie dello Stato, non è possibile attivare servizi con autobus sostitutivi a causa dell’impraticabilità delle sedi stradali.