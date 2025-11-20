Ciao Gilberto! Cosa direbbe Oneto oggi se vedesse questa politica…

Cosa avrebbe mai scritto Gilberto Oneto se solo ora potesse commentare il mondo che abbiamo davanti a noi?

Scomodiamo un suo scritto, pubblicato su il settimanale Il Federalismo del lontano 13 aprile 2004. Qualche stralcio, per non dimenticare.

Nel 968 Liutprando, vescovo di Cremona, spiegava all’imperatore Niceforo Foca come l’epiteto di “romano” fosse presso la sua gente il peggiore degli insulti, perché comprendeva «ogni idea di ignobiltà, avarizia, lussuria, menzogna e di ogni altro vizio» («quicquid ignobilitatis, quicquid avaritiae, quicquid luxuriae, quicquid mendacii, immo quicquid vitiorum est»).

Non hanno detto di meglio Lutero (che la identificava con la Babilonia dell’Apocalisse) e i riformati (Ulrich van Hutten ha scritto nel suo Vadiscus che le sole ragioni per recarsi a Roma erano la vana curiosità, la lusinga del guadagno e il desiderio di condurre una vita licenziosa); Nathaniel Hawthorne ha descritto Roma come: «un luogo dove i delitti e le calamità secolari, le molte battaglie, il sangue versato con noncuranza e le miriadi di morti hanno corrotto tutto il suolo determinando un influsso che rende l’aria pestifera ai polmoni dell’uomo».

Nel 1910, su Lotta di classe, l’ancora socialista Mussolini scriveva: «Roma, città parassitaria di affittacamere, di lustrascarpe, di prostitute, di preti e di burocrati, Roma – città senza proletariato degno di questo nome – non è il centro della vita politica nazionale, ma sibbene il centro e il focolare d’infezione della vita politica nazionale (…). Basta, dunque, con lo stupido pregiudizio unitario per cui tutto, tutto, tutto dev’essere concentrato in Roma – in questa enorme città-vampiro che succhia il miglior sangue della nazione».

Sappiamo poi come è andata a finire (“Roma doma”): come tanti altri anche Mussolini, che pur veniva da un paese sano e ricco di anticorpi, è stato corroso dai miasmi dell’Urbe.

Che ne pensate? Attuale, superato, oltranzista, realista? Ma la domanda è: dov’è il baricentro politico della Lega?

Siamo punto e a capo. In cosa consiste la legge voluta dal Governo e ampiamente votata dalla Lega Salvini Premier? Roma sarà inserita nell’articolo 114 della Costituzione accanto a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Una Città-Stato, con pieni poteri finanziari, economici, che opererà in autonomia rispetto al resto del Paese.