Ci pensa la Chiesa a ricordare che l’inflazione è il problema dei cittadini

Le istituzioni attuino i rimedi possibili a favore dei redditi bassi, i piu’ colpiti dall’aumento dei prezzi. Lo chiede il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nel testo dell’intervento al Consiglio permanente della Conferenza dei vescovi italiani. “Ormai dovremmo aver imparato che ‘tutto e’ connesso’ e i nodi irrisolti, non esclusi quelli apparentemente lontani, producono conseguenze negative anche nella quotidianita’ della vita delle nostre famiglie. Basti pensare – scrive Bassetti – all’impatto della questione energetica sull’andamento dei prezzi. L’inflazione in crescita sta suscitando tanto allarme sociale anche perche’, se non la si contiene entro limiti fisiologici, essa puo’ diventare una forma occulta e iniqua di tassazione che colpisce soprattutto i redditi medio-bassi, i piu’ esposti all’aumento dei prezzi al consumo. E’ giusto quindi che le Istituzioni mettano in campo i rimedi possibili a tutela dei piu’ deboli, tanto piu’ a fronte del vistoso incremento delle disuguaglianze provocato dalla pandemia”.