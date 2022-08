“Di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti di prima necessità come il pane, la pasta o il latte”. Lo scrive su Twitter il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Dopo la promessa di una flat tax per tutti al 23% e 1000 euro di pensioni per tutti, l’ex Cav alza il tiro.